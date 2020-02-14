إصابة جديدة لـ ستيفانو سينسي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

أثبتت الأشعة إصابة ستيفانو سينسي متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي بكسر شعري في القدم اليسرى.

الكسر الشعري ينتج عادة عن الاستخدام المتكرّر أو العنيف لأيّ من العظام في الجسم.

إنتر أعلن إجراء اللاعب للفحوصات التي أثبتت الإصابة ولم تتحدد مدة غيابه.

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اللاعب البالغ 24 عاما تعرض للإصابة في مباراة نابولي في ذهاب نصف نهائي الكأس.

سينسي خرج بعد مرور 66 دقيقة من بداية اللقاء وشارك بدلا منه الدنماركي كريستيان إريكسن في مباراة انتهت بالخسارة 1-0.

اللاعب الإيطالي رغم بداياته القوية إلا أنه شارك أساسيا في 12 مباراة الموسم الحالي بقميص النيراتزوري في الدوري الإيطالي.

وسجل سينسي 3 أهداف وصنع 4 في مبارياته الـ 12 بالدوري.

وسبق لسينسي تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في لقاء إنتر أمام يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وعاد مجددا للمشاركة في تدريبات إنتر بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنها تجددت مرة أخرى.

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