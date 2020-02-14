إصابة فلورينزي بالجدري

أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة أليساندرو فلورينزي بداء الجدري وغيابه لمدة غير محددة.

الظهير الأيمن الإيطالي انتقل من صفوف روما إلى فالنسيا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية وخاض 3 مباريات.

ووفقا لبيان النادي ستقُيم حالته في الفترة المقبلة لتحديد مدة تعافيه من المرض.

اللاعب البالغ 28 عاما تعرض للطرد في المباراة التي شهدت خسارة الخفافيش بثلاثية دون مقابل.

إصابة فلورينزي تعني غيابه عن مواجهة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي.

الإيطالي الدولي شارك الموسم الجاري إجمالا في 21 مباراة وصنع هدفا وحيدا بقميصي روما وفالنسيا.

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