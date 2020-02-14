تأجيل وضع حجر أساس فرع الأهلي الجديد 24 ساعة

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 15:44

كتب : حسام نور الدين

شعار الأهلي

تقرر تأجيل وضع حجر الأساس الخاص بفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس لمدة 24 ساعة.

وحددت إدارة النادي الأهلي الثالثة مساء من يوم الأحد المقبل، موعدا جديدا لوضع حجر الأساس بدلا من السبت.

وكان مجلس إدارة الأهلي، قد وجه الدعوة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس.

أخبار متعلقة
أبو ظبي الرياضية تخصص قناة خاصة لتغطية قمة الأهلي والزمالك جلسة بين فايلر وطبيب الأهلي للتعرف على حالة مصابي الفريق مواعيد مباريات الجمعة 14-2-2020 – الزمالك ضد الترجي.. والأهلي مع المصري كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع إيتالي لوكاس من إنتر كلوب

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

اقرأ أيضا

مورينيو يقارن بين غياب هاري كين وميسي وصلاح عن فرقهم

كلوب يتحدث عن مشاركة صلاح المحتملة في الأوليمبياد

رايولا يتحدث عن احتمالية عودة بوجبا لإيطاليا

هل يكون شيكابالا سابع قائد يحمل لقب قاري في تاريخ الزمالك؟

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

في الدوري الأهلي أشرف صبحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر إيهاب جلال: النتيجة عكس سير اللقاء.. واتمنى تطبيق الـ VAR 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء.. وبادجي يحتاج الوقت للتأقلم 33 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: لن ألعب لقاء الأهلي.. وحكام مميزون + VAR = كل البطولات لـ الزمالك 36 دقيقة | مصر
مؤتمر سولشاير: لم أقل مطلقا أن إيجالو جاهزا للمشاركة أمام تشيلسي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صدمة أخرى.. إندبندنت: مانشستر سيتي مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي يُمهد طريق الانتصار الـ15.. الأهلي يضرب المصري بثلاثية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك