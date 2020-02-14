تأجيل وضع حجار أساس فرع الأهلي الجديد 24 ساعة

تقرر تأجيل وضع حجر الأساس الخاص بفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس لمدة 24 ساعة.

وحددت إدارة النادي الأهلي الثالثة مساء من يوم الأحد المقبل، موعدا جديدا لوضع حجر الأساس بدلا من السبت.

وكان مجلس إدارة الأهلي، قد وجه الدعوة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

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