جارديان: مانشستر يونايتد حدد سعر بوجبا

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

حدد مانشستر يونايتد سعر لاعبه بول بوجبا للأندية المهتمة بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيطالب بمقابل يقدر بـ100 مليون يورو ولن يتفاوض أو يتناقش في أي سعر أقل من ذلك المبلغ.

وألمحت الصحيفة في تقريرها إلى أن كل من يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بضم النجم الفرنسي صاحب الـ26 عاما.

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وكان مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا قد قال في وقت سابق: "إيطاليا مثل المنزل الثاني لبوجبا، لن يمانع العودة إلى يوفنتوس، لكننا سنرى ما سيحدث بعد اليورو".

بوجبا غاب لفترة طويلة عن مانشستر يونايتد هذا الموسم بسبب الإصابة وتكرارها، إذ أنه لعب 8 مباريات فقط في كل المسابقات صنع خلالها هدفين، وكان محور العديد من التقارير خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ ربطته الصحف بالانضمام إلى ريال مدريد ويوفنتوس.

صاحب الـ26 عاما قضى 4 مواسم بقميص يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016 بعدما انضم بشكل مجاني ثم عاد لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها.

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