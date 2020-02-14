جلسة بين فايلر وطبيب الأهلي للتعرف على حالة مصابي الفريق

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 11:51

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بني سويف - خالد محمود طبيب الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق.

وتحدث فايلر مع خالد محمود خلال الجلسة، عن مستجدات حالة مصابي الفريق.

خالد محمود أجرى اتصالا هاتفيا مع سعد سمير، مدافع الفريق المتواجد في ألمانيا حاليا؛ بهدف الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي بنجاح للتعافي بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

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وكان سعد سمير مدافع الفريق قد غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس.

من جهة أخرى، اطمئن فايلر من خالد محمود على سير البرنامج التأهيلي لكل المصابية.

وأطلع خالد محمود، رينيه فايلر على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجي.

يذكر أن قائمة المصابين تضم كل من رمضان صبحي الذي ينفذ المراحل الأخيرة لبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني سعد سمير من الإصابة في وتر أكيلس، وحمدي فتحي وكريم وليد "نيدفيد" من غضروف الركبة، ومحمد محمود الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري.

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