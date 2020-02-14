بينيتث: تدريب فريقي وسط مخاوف فيروس كورونا؟ لم أواجه شيئا كهذا طيلة مسيرتي

تحت شمس مدينة ماربيا الإسبانية، يجمع رافا بينيتث لاعبي فريقه داليان بروفيشنال الصيني (أعيد تسمية الفريق مؤخرا)، في دائرة من حوله، في العاشرة والنصف صباحا من أجل بداية التدريبات الصباحية.

"من المهم أن تكون لدينا العقلية أننا فريق نتعلم من بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض ونعمل معا، لا يمكننا أن نفكر بشكل فردي، نعمل كفريق ونتطور كفريق". رافا بينيتث للاعبيه قبل بداية المران.

المدرب الإسباني اتجه إلى مدينة ليفربول يوم 21 يناير لزيارة عائلته هناك وقتها كانت الصين تحتفل بعطلة العام الجديد، ثم قابل لاعبي فريقه في إسبانيا مطلع الشهر الجاري. وعلى الجانب الآخر، فيروس كورونا كان قد بدأ في الظهور قبل أن تتخذ الصين إجراءات مواجهته ثم منظمة الصحة العالمية وكافة الدول.

حتى لحظة اجتماع بينيتث بلاعبيه لم تكن هناك أي إشارة لحظر السفر أو تشديد من السلطات المحلية تجاه المسافرين من وإلى الصين بعد، لكن بعد إطلاق صافرات الإنذار؟ تغير الوضع كليا.

موسم الدوري الصيني يبدأ يوم 22 فبراير لكن تم تأجيله على شهر أبريل، لكن لا يعلم أحد إذا ما كان سيتم استئنافه مرة أخرى أم لا، وواحد من المدربين المعروفين في أوروبا والذي توج بعدد من الألقاب في القارة العجوز أبرزها دوري الأبطال، حاليا في طي النسيان بإسبانيا مع فريقه الصيني.

بينيتث أجرى حوارا مع موقع "ذا أثليتك" ينقله لكم FilGoal.com كاملا، عن تعامله مع لاعبيه إبان انتشار فيروس كورونا ومع التشديدات الموجودة حاليا من كل الأنحاء.

"لم أختبر شيئا كهذا طيلة مسيرتي، عادة تعرف متى يبدأ الموسم وتكون لديك مواعيد المباريات ومتى ستلعب، لكننا ننتظر، بالطبع تتفهم منطق تلك القرارات بعد الأخبار حول الفيروس، والتي غيرت كل شيء، إننا نخوض جولة تحضيرية لكن في ظروف غريبة للغاية". بينيتث.

"الناس تعاني في الصين، وقلوبنا معهم، ما يجب علينا فعله هو الاستمرار في القيام بوظيفتنا وانتظار قرارات الحكومة والسلطات".

"الوضع صعب للغاية على اللاعبين، يرغبون في رؤية عائلاتهم، أن يطمئنوا أنهم بخير، لذا يجب أن أتحدث وأشرح طيلة الوقت أن ذلك موقف خاص للغاية".

حتى الآن توفي أكثر من 1400 شخص بسبب الفيروس وأصيب ما يقرب من 60 ألف شخص وفقا لما أعلنته منظمة وأغلب الإصابات كانت في الصين بؤرة انتشار الفيروس.

توجد أكثر من 700 ميل تفصل داليان منطقة الفريق عن ووهان المنطقة التي بدأ منها انتشار "كورونا". لكن في ظل الظروف الحالية يتفهم الجميع المخاوف.

تسبب انتشار الفيروس في تأجيل بطولة العالم لرياضات الصالات والجائزة الكبرى في فورمولا وان لن تقام في شنجهاي في أبريل، وكأس العالم لسباق التزلج ألغيت وبطولة فيد للتنس ستقام في مكان آخر وأكثر.

"نقيس درجات حرارة اللاعبين مرتين في اليوم ونراقبهم بشكل دوري، وهناك سائل مطهر في كل المناطق حولنا". يتابع بينيتث.

"السوائل المطهرة تصاحبنا في الفندق والتدريبات لمدة أسبوعين الآن، فقط لنكون متأكدين أن كل شيء يتم العناية به، إنه إجراء احترازي، يمكنك أن تجد أن الجميع بخير كما ترى، نقوم بكل ما باستطاعتنا تحسبا فقط لأي شيء".

"هناك طاولة تنس وطاولة للعب كرة القدم وألعاب ورقية، لكن اللاعبين لا يلعبون كثيرا أنهم مرهقين، في اللحظة الحالية نحن هادئون ونحاول ألا نتحرك، لكن في الأيام القليلة المقبلة سنمنحهم بعض الوقت سيكون بإمكانهم الخروج للتشوق أو فعل أي شيء".

تقارير صحفية قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد حجز في نفس الفندق الذي كان يتواجد به فريق داليان، وفور علمه بذلك الأمر، قام الفريق الإنجليزي بتغيير حجزه.

"نفضل أن نسيطر على كل شيء، علينا أن نتكيف سريعا وفي النهاية إنه تحد آخر يجب أن أتخطاه". بينيتث.

"الأمر مختلف كليا، إننا نتعلم كل يوم، عليك أن تستعد للحلول في حالة إذا ما طرأ أي شيء، الآن الأخبار تقول إن الدوري سيبدأ في أبريل، ولكن قد يتغير ذلك مرة أخرى، قد يتأخر عن تلك المدة قليلا، علينا أن نكون مستعدين دوما بخطة أ و ب وأخرى ثالثة".

"في حالة تغيرت الظروف مرة أخرى يجب أن تكون جاهزا، الشيء الوحيد الذي سأقوله وأنا متأكد، هو أن تلك خبرة أخرى ستطورني كمدرب".

بينيتث تولى تدريب داليان برو في صيف 2019 وفاز في 7 مباريات وخسر 7 مثلها وتعادل 3 مرات وسجل فريقه 31 هدفا واستقبل 32.

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