إصابة مهاجم الإسماعيلي الجديد

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 00:42

كتب : ياسر الشريف

باتريك كادو

تعرض الأوغندي باتريك كادو مهاجم الإسماعيلي الجديد لإصابة خلال مران فريقه اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء يوم الأحد في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأصيب باتريك كادو بإجهاد في العضلة الخلفية ليخرج من حسابات المدير الفني أمام الرجاء.

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وقام الجهاز الفني لـ الإسماعيلي باستبعاد كادو من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

ويحتاج كادو الذي لم يظهر حتى الآن بقميص الدراويش، لفترة راحة قبل أن يبدأ تدريباته التأهيلية ويعود للتدريبات الجماعية مع الإسماعيلي.

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