كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع إيتالي لوكاس من إنتر كلوب

أتم الأهلي تعاقده مع الأمريكية الأنجولية إيتالي لوكاس لتدعيم صفوف فريق السيدات في المارد الأحمر لكرة السلة.

وكشف الأهلي في قراراته التي أعتمدها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي من أجل التعاقد مع إيتالي وإنهاء التعاقد مع الأمريكية شاكيلا.

صاحب الـ 31 عاما حصلت على ميداليتين ذهبيتين لبطولة العالم تحت 19 عاما مع منتخب أمريكا.

منتخب أنجولا قام بتجنيس إيتالي عام 2013 لتنجح في حصد لقب إفريقيا وتصل لكأس العالم عام 2014.

وحققت إيتالي لقب إفريقيا 3 مرات والوصافة مرتين مع إنتر كلوب الأنجولي، كما حصدت جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا مرتين.

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