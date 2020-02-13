على رأسهم إبراهيموفيتش.. ميلان يفتقد 3 لاعبين في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

الخميس، 13 فبراير 2020 - 23:12

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يغيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى جانب الثنائي الإسباني سامو كاستييخو وثيو هيرنانديز عن مباراة الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

السويدي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بعدما ضرب بالمرفق ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

تراكم البطاقات في كأس إيطاليا يرتبط بمباريات الكأس فقط بعد حصول اللاعبين على بطاقتين صفراوين.

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وتعود البطاقة الصفراء الأولى لمباراة الدور ربع النهائي أمام تورينو في الشوط الإضافي في مباراة انتهت بالفوز بنتيجة 4-2.

وزاد الإسباني ثيو هيرنانديز من صعوبة مباراة الإياب على ميلان إذ يغيب أيضا عن مواجهة الإياب بسبب طرده لحصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين.

الفرنسي اعترض على قرار الحكم في الشوط الأول، ثم تدخل بتهور على ديبالا في الشوط الثاني في الدقيقة 72 وطُرد.

وسبق له أن حصل على بطاقة صفراء في دور الـ 16 أمام سبال.

فيما صعّب الجناح الإسباني سامو كاستييخو من مهمة ميلان الهجومية أيضا بعدما تحصل على بطقة أولى أمام سبال أيضا.

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