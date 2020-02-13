على رأسهم إبراهيموفيتش.. ميلان يفتقد 3 لاعبين في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

يغيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى جانب الثنائي الإسباني سامو كاستييخو وثيو هيرنانديز عن مباراة الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

السويدي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بعدما ضرب بالمرفق ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

تراكم البطاقات في كأس إيطاليا يرتبط بمباريات الكأس فقط بعد حصول اللاعبين على بطاقتين صفراوين.

وتعود البطاقة الصفراء الأولى لمباراة الدور ربع النهائي أمام تورينو في الشوط الإضافي في مباراة انتهت بالفوز بنتيجة 4-2.

بعد العودة لقواعد كأس إيطاليا، اتضح أن الإيقاف يكون بعد الحصول على إنذارين. إبراهيموفيتش حصل على الإنذار الأول أمام تورينو بربع النهائي، وأمام يوفنتوس حصل على إنذار، ليغيب عن لقاء الإياب. لا صحة لإيقافه بسبب إنذار منذ 9 سنوات. فوتبول إيطاليا مصدر الخبر الأول مسحت أيضا المعلومة. pic.twitter.com/mmpYAhwNUu — FilGoal (@FilGoal) February 13, 2020

وزاد الإسباني ثيو هيرنانديز من صعوبة مباراة الإياب على ميلان إذ يغيب أيضا عن مواجهة الإياب بسبب طرده لحصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين.

الفرنسي اعترض على قرار الحكم في الشوط الأول، ثم تدخل بتهور على ديبالا في الشوط الثاني في الدقيقة 72 وطُرد.

وسبق له أن حصل على بطاقة صفراء في دور الـ 16 أمام سبال.

فيما صعّب الجناح الإسباني سامو كاستييخو من مهمة ميلان الهجومية أيضا بعدما تحصل على بطقة أولى أمام سبال أيضا.

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