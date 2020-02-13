تقرير تركي: "دعونا نبقيه في الفريق".. بيشكتاش يسعى للاحتفاظ بـ النني

الخميس، 13 فبراير 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

بدأ نادي بيشكتاش التركي التحرك من أجل تدعيم خط وسط الفريق الموسم المقبل وعلى رأسها نجمنا محمد النني.

شبكة قنوات "أهابر" التركية قالت أن النادي يسعى لإبقاء نجمه المخضرم الكندي أتيبا هاتشينسون والذي يبدو أن مستقبله ليس واضحا.

في المقابل فأن المدير الفني سيرجن يالتشين متمسك بخدمات النني وطلب شراء عقده بشكل نهائي من أرسنال الإنجليزي.

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المدير الفني رد على مستقبل المصري في الفريق وقال: "دعونا نبقيه في الفريق إذا كان هذا ممكنا".

النني يمتلك شرطا لضمه بشكل نهائي إلى بيشكتاش مقابل 18 مليون يورو، لكن إدارة النادي قد تعمل على تجديد إعارته لموسم آخر.

كما أضاف التقرير أن إدارة النادي مستعدة للبحث عن بدائل للنني حال فشلت في ضمه.

وشارك النني البالغ 27 عاما الموسم الجاري في 23 مباراة بجميع المسابقات وصنع هدفا وحيدا.

بيشكتاش يحتل المركز السابع بفارق 6 نقاط عن سيفاس سبور متصدر جدول الترتيب.

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