الزمالك يخوض مرانه بدون حضور جماهيري أو إعلامي بناء على رغبة كارتيرون

يخوض الزمالك مرانه الجماهير بدون حضور جماهيري أو إعلامي بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقرر الجهاز الفني بقيادة كارتيرون خوض التدريبات بدون حضور الجماهير لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويلعب الزمالك أمام الترجي مساء غد الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويؤدي الزمالك تدريباته على ملعب جامعة قطر وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الترجي.

وحقق الترجي لقب السوبر من قبل مرة وحيدة عام 1995 وخسر ثلاث مرات سابقة.

أما الزمالك فحقق اللقب ثلاث مرات سابقة مقابل خسارة وحيدة للقب.

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