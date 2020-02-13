لا ليجا: ما فعله مدرب مايوركا تجاه كوبو لم يكن عنصرية.. مجرد إشارة بسيطة

قالت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إن ما قام به داني باستور مدرب اللياقة البدنية في نادي ريال مايوركا تجاه تاكيفوسا كوبو لاعب فريقه المعار من ريال مدريد لم يكن عنصرية، لكنها مجرد "إشارة بسيطة لتنبيه اللاعب". وفقا لتصريحات الرابطة لشبكة "سي إن إن".

وعلقت الرابطة لـ"سي إن إن": "في لا ليجا، لا نعتبر ذلك السلوك يحمل أي عنصرية".

وأضافت "كانت مجرد طريقة بسيطة لتنبيه اللاعب الذي كان يجري تدريبات الإحماء دون أي نية أخرى".

خلال الدقيقة 65 من عمر مواجهة ريال مايوركا وإسبانيول في الدوري الإسباني، تعرض سالفا سيفييا لاعب مايوركا للإصابة، ليقرر مدربه استبداله بكوبو صاحب الـ18 عاما.

وأثناء قيام كوبو بعمليات الإحماء أظهرت الكاميرا داني باستور مدرب اللياقة في مايوركا وهو يشير إلى عينيه لتنبيه لاعبه كوبو، في إشارة تسببت في موجة غضب عارمة ضد المدرب الإسباني واصفة إياها بالعنصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف سواء في إسبانيا أو خارجها.

Mallorca’s staff calling Kubo (a Japanese player) to get changed for substitution. Shocking. pic.twitter.com/EAJgI97DR1 — 🅚🅐🅘 (@ftbl_kai) February 9, 2020

كوبو انضم إلى ريال مدريد قادما من فريق طوكيو خلال السوق الصيفية الماضية، ويقضي الموسم الحالي معارا إلى مايوركا.

صاحب الـ18 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بواقع 1221 دقيقة لعب سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

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