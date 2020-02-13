على طريقة زيدان.. حكم ينطح لاعبا ويرسله إلى المستشفى في إيطاليا

الخميس، 13 فبراير 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

زيدان - ماتيراتزي

شهد دوري الأقاليم في إيطاليا حادثة غير الاعتيادية، باعتداء حكم مباراة على أحد اللاعبين.

المباراة التي جمعت فريق بورجو موليانو بضيفه مونتوتوني، أدارها الحكم أنطونيو مارتينيليو، وستكون الأخيرة له لمدة عام على الأقل.

مارتينيليو أشهر البطاقة الحمراء في وجه ماتيو تشيتشولي حارس مرمى أصحاب الأرض خلال اللقاء، لتشتعل الأحداث في الحجرات الداخلية بعد اللقاء.

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وكالة ANSA للأنباء ذكرت أن تشيتشولي ذهب إلى غرفة الحكم ليستفهم عن سبب طرده، ليحتد الخلاف، ويقوم الحكم بنطحه.

اللاعب سقط أرضا ونُقل إلى المستشفى، قبل أن يغادر لاحقا بعد إجراء الفحوصات.

فيما تم إيقاف الحكم مارتينيليو لمدة عام عن إدارة أو حضور أي مباراة في كرة القدم في إيطاليا.

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