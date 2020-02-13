5 جنسيات أوروبية مرشحة لإدارة قمتي السوبر والدوري‎

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن ملامح هوية حكم مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

قال الغندور خلال استضافته بقناة أون سبورت "نخاطب عدة اتحادات لاختيار حكام المباراتين".

وأشار "المرشحون من كرواتيا والنرويج والدنمارك، ويمكن أن نضيف إليهم من المجر وبولندا".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري في الإمارات بكأس السوبر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول.

في سياق آخر، تطرق جمال الغندور للحديث عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري الموسم الجاري، مشيرا "لقد حصل ١٨ حكما على رخصة الـVAR، ننتظر أن يكون العدد كافيا بإصدار رخصة لآخرين لتغطية كافة المباريات".

وأوضح "هناك اختبارات فنية تمت لملعبي القاهرة والسلام وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب".

وعن الأزمة مع الحكم الدولي جهاد جريشة، قال جمال الغندور "فوجئت بما فعله جهاد، ولا أعرف سببه وماذا سأقول له".

وأتم تصريحاته "لقد اخترق جهاد جريشة أصول العمل المؤسسي بنشر شكواه ضد لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسريبها لوسائل الإعلام، وكذلك تصريحاته، لذا تمت معاقبته".

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