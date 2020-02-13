أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه.

وقال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا".

وأضاف "نلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد".

وتابع "ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة".

وعن إمكانية عودته للأهلي مرة أخرى قال: "أنا قادر على العودة للأهلي وبعدما سيكون علي بذل الكثير من الجهد للمنافسة مع مهاجمي القلعة الحمراء".

وأتم تصريحاته "كان ينقصني الكثير من الخبرة وحساسية المباريات عندما كنت في الأهلي لذلك رحلت على سبيل الإعارة لصفوف الجونة وشاركت كثيرا وسجلت الكثير من الأهداف".

وانضم أحمد ياسر ريان لصفوف الجونة مطلع عام 2019 قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند