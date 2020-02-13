أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد

الخميس، 13 فبراير 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - مصر - غانا - الأولمبي

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه.

وقال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا".

وأضاف "نلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد".

أخبار متعلقة
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم عبد الحليم علي يحكي لـ في الجول كواليس تتويج الزمالك بالسوبر ضد الوداد وخوضه المباراة مصابا

وتابع "ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة".

وعن إمكانية عودته للأهلي مرة أخرى قال: "أنا قادر على العودة للأهلي وبعدما سيكون علي بذل الكثير من الجهد للمنافسة مع مهاجمي القلعة الحمراء".

وأتم تصريحاته "كان ينقصني الكثير من الخبرة وحساسية المباريات عندما كنت في الأهلي لذلك رحلت على سبيل الإعارة لصفوف الجونة وشاركت كثيرا وسجلت الكثير من الأهداف".

وانضم أحمد ياسر ريان لصفوف الجونة مطلع عام 2019 قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند

الأهلي أحمد ياسر ريان مصطفى محمد الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي – حمدو الهوني: الترجي مستعد على الأوجه الأمثل للزمالك 47 دقيقة | إفريقيا
أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد 51 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز 51 دقيقة | إفريقيا
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 55 دقيقة | الدوري المصري
أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم ساعة | الوطن العربي
ليون يقصي مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك