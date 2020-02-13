أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم

شهدت مباراة الرجاء ومضيفه الجيش الملكي في الجولة الـ15 من الدوري المغربي أحداثا مؤسفة.

وحقق الجيش الملكي فوزا على الرجاء 1-0، وذكرت موقع "البطولة" المغربي أن أحداث لا رياضية وقعت في محيط ملعب مولاي عبد الله الذي احتضن المباراة.

وذكرت تقارير صحفية وقوع مشاجرات بين جمهور الفريقين أسفرت عن إصابات وخسائر مادية كبيرة.

ومنعت قوات الأمن حافلة الرجاء من مغادرة الملعب حتى وقت متأخر من اليوم.

فيما تعرض أنس جبرون ومحمد الدويك لاعبي الرجاء للإصابة خلال المباراة، وتشير التقارير إلى غيابهما لفترة طويلة قد تصل إلى نهاية الموسم.

وعقب المباراة، قال جمال سلامي مدرب الرجاء: "مباراة الإسماعيلي مهمة بالنسبة لنا، وأهنئ اللاعبين الشبان على المستوى الذي قدموه اليوم رغم الهزيمة".

وواصل "تراكم المباريات وتعدد المنافسات التي نخوضها يجبرنا على اتخاذ القرار، والمراهنة على المسابقة الأقرب والأهم، نحن نتحمل مسؤولية هذا الاختيار".

ويلعب الإسماعيلي ضد ضيفه الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

@DGSN_MAROC ممكن فتح تحقيق فهاد الفيديو، جمهور الرجاء هربان من اعتداء بعض جماهير الجيش وبالمقابل البوليس كايتسناهم يعطيهم لعصى راه عيب والله الى عيب pic.twitter.com/HxzAIWQcrF — l'homme du feu (@ismail_rajaoui1) February 12, 2020

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند