ليون يقصي مرسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا

أقصى أولمبيك ليون نظيره مرسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا بهدف نظيف.

فوز هو الأول لليون على مرسيليا في كأس فرنسا منذ موسم 2013-14 عندما فاز الأسود بنتيجة 2-1.

وتفوق مرسيليا في المواجهة التالية في دور الـ 32 من موسم 2016-17 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

انضم ليون إلى جوار باريس سان جيرمان وستاد رين حامل لقب الموسم الماضي في المربع الذهبي.

الشوط الأول من المواجهة انتهى بالتعادل السلبي، وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء أهدر موسى ديمبيلي ركلة جزاء لصالح ليون.

وفي الدقيقة 81 صنع بيرتراند تراوري البديل بعد نزوله بـ 3 دقائق هدف الفوز من توقيع حسام عوار بعدما سدد كرة قوية في أعلى شباك مرسيليا من داخل منطقة الجزاء.

وتُختتم مواجهات ربع النهائي بلقاء إبينال من الدرجة الرابعة مع سانت إيتيان لإكمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي.

وتقام قرعة نصف النهائي في 13 فبراير المقبل بعد نهاية المباراة الأخيرة.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 مرة مقابل 10 ألقاب لـ مارسيليا.

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