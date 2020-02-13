مازال الأمل موجود للكل.. بلباو يفوز على غرناطة في كأس الملك

الخميس، 13 فبراير 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

احتفال أتليتك بلباو بالفوز على برشلونة في كأس ملك إسبانيا

تغلب أتليتك بلباو على منافسه غرناطة بهدف دون رد يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وأقيمت المباراة على ملعب بلباو سان ماميس.

سجل هدف المباراة الوحيد إيكر مونيان في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة
باريس يضرب ديجون 6-1 في كأس فرنسا الحسم في سان باولو.. رائعة رويز تقود نابولي للتفوق على إنتر في كأس إيطاليا سبورة في الجول – ستايل زيدان

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في معقل غرناطة في الخامس من شهر مارس المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من طرف نصف النهائي الآخر بين ريال سوسيداد وميرانديس.

ويعد بلباو هو ثاني أكثر المتوجين ببطولة كأس الملك عبر التاريخ بـ23 بطولة خلف برشلونة صاحب الـ30 لقب.

وكانت آخر مرة توج فيها بلباو باللقب عام 1984، أما المرة الأخيرة التي وصل فيها للنهائي كانت في 2015.

أما غرطانة فلم يسبق له أبدا التتويج باللقب وكانت المرة الوحيدة التي بلغ فيها النهائي في عام 1959.

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند

أتليتك بلباو غرناطة كأس الملك
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي – حمدو الهوني: الترجي مستعد على الأوجه الأمثل للزمالك ساعة | إفريقيا
أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز 2 ساعة | إفريقيا
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 2 ساعة | الدوري المصري
أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم 2 ساعة | الوطن العربي
ليون يقصي مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك