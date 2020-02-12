كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد والزمالك يفوز على الجزيرة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 22:33

كتب : محمد سمير

الزمالك - الأهلي كرة سلة

فاز فريق كرة السلة للنادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 64-60 في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدوري المجموعات.

كما حقق الزمالك الفوز على الجزيرة بنتيجة 68-64.

وقبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 24 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ23 نقطة والجزيرة ثالثا بـ23 نقطة أيضا.

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ثم سبورتنج في المركز الرابع بـ20 نقطة، والزمالك خامسا بـ19 نقطة.

وسموحة في المركز السادس بـ18 نقطة، ومصر للتأمين في المركز السابع بـ15 نقطة، وأخيرا طلائع الجيش في المركز الثامن بـ14 نقطة.

وبعد نهاية دور المجموعات يلعب صاحب المركز الأول مع المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات يوم 16 فبراير الجاري.

وتلعب مباريات دور الثمانية أيام 19 و21 و24 و26 فبراير، و1 مارس. بنظام الخمس مباريات والفائز في 3 مواجهات يتأهل للدور المقبل.

ثم دور نصف النهائي وتقام مبارياته أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس.

والنهائي يلعب أيام 1 و3 و7 و9 و12 أبريل المقبل.

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