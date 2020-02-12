وادي دجلة يُعلن عبر في الجول عن الجهاز المؤقت للفريق.. وبطل ملحمة اليونان ضمن المرشحين

كشف نديم سامي نائب رئيس شركة وادي دجلة لكرة القدم عن تولي الجزائري مصطفى خروبي ويونس زردوق مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا خلفا لتاكيس جونياس.

وقال نديم سامي لـFilGoal.com: "اتفقنا مع خروبي وزردوق على تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا بشكل رسمي".

وأضاف "سيكون لهما شأن كبير في المستقبل".

وأتم نديم سامي حديثه "مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة في الثنائي، والآن ندرس بعض من السير الذاتية للمدرب المقبل لكن القرار لن يكون متسرعا حتى يسير الفريق بخطى ثابتة، نرغب في تقديم كرة شاملة مثل التي قدمها يوهان كرويف في هولندا".

في الوقت ذاته علم FilGoal.com أن هناك أكثر من اسم مُرشح لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ومن بين الأسامي المرشحة علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي، واليوناني تريانوس ديلاس مدرب بانيتوليوكس اليوناني السابق.

وسبق لعلي ماهر تدريب الأسيوطي سبورت في الدوري قبل أن ينتقل لإنبي حيث تقدم باستقالته لاهتزاز النتائج في وقت مبكر من الموسم الجاري.

أما المدرب اليوناني فهو يبلغ من العمر 44 عاما وهو كان ضمن الجيل الذهبي لمنتخب بلاده الذي توج بلقب يورو 2004.

وسجل ديلاس هدفا لليونان في نصف نهائي يورو 2004 في مرمى التشيك والذي أهلهم إلى النهائي التاريخي أمام البرتغال في ذلك الوقت.

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