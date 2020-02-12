باريس يضرب ديجون 6-1 في كأس فرنسا

ضرب باريس سان جيرمان مضيفه ديجون بستة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس فرنسا، ليتأهل رفاق نيمار إلى نصف نهائي البطولة.

تقدم باريس في الدقيقة الأولى بهدف عكسي سجله ويسلي لاوتوا مدافع ديجون بالخطأ في مرماه.

قبل أن يتعادل ديجون في الدقيقة 13 بهدف سجله مونير شويار.

لينتفض باريس سان جيرمان ويدك شباك ديجون بخماسية.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أضاف المدافع تياجو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وأضاف بابلو ساربيا الهدف الرابع في الدقيقة 56، ثم سجل ديجون الهدف الخامس لسان جيرمان عن طريق مدافعه سينو كوليبالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86.

وأتم ساربيا سداسية سان جيرمان في الدقيقة 90.

وشارك كيليان مبابي في المباراة كاملة بعدما فضل مدربه توماس توخيل عدم إخراجه من الملعب بعدما اعترض النجم الشاب على تبديله في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي.

وضرب سان جيرمان موعدا مع ستاد رين في نصف نهائي الكأس، مباراة بطابع خاص بعدما حقق رين اللقب الموسم الماضي على حساب الباريسيين.

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