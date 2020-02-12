حكم عماني لمباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 21:14

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية لطاقم تحكيم من سلطنة عمان.

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء يوم الأحد المقبل في الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

ويدير المباراة أحمد أبو بكر سعيد، ويعاونه كل من أبو بكر العمري وراشد الغيثي، والحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

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ولم يحدد الاتحاد العربي بعد الطاقم الذي سيشرف على تقنية الحكم المساعد VAR التي اعتمدها الاتحاد في المسابقة منذ دور السابق للبطولة.

وكان الإسماعيلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على الاتحاد السكندري في دور الـ8.

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