اتحاد الكرة يخطر المصري برفض طلبه اللعب في الإسماعيلية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 17:21

كتب : FilGoal

استاد الإسماعيلية الرياضي

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم النادي المصري اليوم الأربعاء أن الأمن رفض طلب الأخير خوض مبارياته في ملعب الإسماعيلية.

وطلب الفريق البورسعيدي خوض مبارياته في الإسماعيلية بدلا من الإسكندرية أو السويس، في ظل غلق ملعبه الأصلي بسبب تجديده.

ويريد الاتحاد من المصري تحديد ملعب بديل للإسماعيلية في أسرع وقت ليستضيف ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية والذي يلعب فيه المصري ضد نهضة بركان المغربي.

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ويلعب المصري مبارياته في الكونفدرالية على ملعب الإسكندرية.

وتأهل المصري كوصيف لبيراميدز في دور المجموعات للكونفدرالية قبل أن توقعه القرعة ضد نهضة بركان وصيف البطولة.

ويستضيف المصري فريق نهضة بركان في 1 مارس وبعد أسبوع يلعب الإياب في المغرب.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويواجه مضيفه الأهلي في الإسكندرية يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة.

قبل أن يواجه المقاولون العرب في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

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