كرة يد - إقالة مدرب تونس قبل ملحق التصفيات المؤهل للأولمبياد

قرر الاتحاد التونسي لكرة اليد إقالة الإسباني أنطونيو جيرونا المدير الفني لمنتخب رجال اليد بعد خسارة لقب أمم إفريقيا أمام مصر.

وكان المنتخب المصري قد حقق لقب أمم إفريقيا لكرة اليد في تونس ليتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت إذاعة موزاييك إف إم كما قرر الاتحاد التونسي لكرة اليد إقالة زوران دجورنيتش مدرب حراس المرمى مع استمرار عمر خضيرة كمدرب مساعد.

وتأتي تلك القرارات بعد مناقشة التقارير الخاصة بعملية تقييم مشاركة تونس في أمم إفريقيا الأخيرة والتي فاز بها منتخب مصر.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب تونس في مجموعة تضم فرنسا والبرتغال وكرواتيا في الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل.

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