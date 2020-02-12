تقرير تونسي: نبيل معلول مدربا لمنتخب سوريا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

نبيل معلول

توصل نبيل معلول المدير الفني التونسي لاتفاق نهائي مع الاتحاد السوري لكرة القدم لقيادة منتخب سوريا الفترة المقبلة.

ووفقا لإذاعة موزاييك إف إم التونسية فقد أتم معلول اتفاقه مع الاتحاد السوري على أن يتم التوقيع الرسمي الأسبوع المقبل.

وكشفت الإذاعة التونسية أن تعاقد نبيل معلول مع المنتخب السوري يمتد لمدة عامين.

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وأوضح التقرير أن معلول قد توصل لاتفاق لمواصلة عمله كمحلل فني لقنوات بي إن سبورتس بالتوازي مع تجربته الجديدة مع المنتخب السوري.

ويخوض معلول تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب السوري ويعمل للمشاركة للنسخة الثانية على التوالي بعد قيادة تونس في روسيا 2018.

وسبق لمعلول قيادة منتخبي تونس والكويت من قبل، كما تولى القيادة الفنية لأندية الترجي التونسي والجيش القطري والدحيل القطري.

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