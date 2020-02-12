بعد مسيرة كبيرة.. أحمد رؤوف يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أحمد رؤوف مهاجم الأهلي وإنبي السابق اعتزاله كرة القدم.

ولم ينضم رؤوف لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية السابقة بعد رحيله عن بتروجت.

وقال رؤوف عبر قناة "صدى البلد": "عندما كنت اتخذ خطوة للإنضمام لأي فريق في يناير كان يأتي شيء ليمنعني".

وتابع "أدرس الاعتزال منذ ديسمبر الماضي ورأيت أن هذا الوقت المناسب لإعلان اعتزالي كرة القدم".

وواصل "قررت الاعتزال والاتجاه للتدريب".

ثم أضاف "بالتأكيد القرار صعب، لكن الله ألهمني الأسباب لاتخاذ هذا القرار".

وأتم "أحمد الله على مشواري وكفاحي، ورغبت في أن أنهي مسيرتي كلاعب كبير وأتمنى التوفيق من الله في خطوتي المقبلة كمدرب".

ويمتلك رؤوف صاحب الـ37 عاما مسيرة كبيرة مع كرة القدم بدأها مع القناة في 2008.

ومثل رؤوف خلال مسيرته إنبي والأهلي والمصري البورسعيدي وسموحة ووادي دجلة وبتروجت والإنتاج الحربي في مصر، ولعب مع الاتحاد الليبي.

كما كان ضمن قائمة منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2010.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري موسم 2013-2014 وكأس الكونفدرالية 2014، ومع إنبي بكأس مصر 2010-2011.

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