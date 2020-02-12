تقرير: أياكس يطلب تعويضا من الاتحاد الأوروبي بسبب أخطاء التحكيم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 01:14

كتب : FilGoal

أياكس - تشيلسي

اعترف الاتحاد الأوروبي بأن الحكم الإيطالي جانليوكا روكي ارتكب أخطاءً في مباراة أياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ووفقا لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.

التقرير الهولندي قال أن بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي عانى من مشاكل تحكيمية أبعدته عن التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020.

وقد يطلب أياكس تعويضا بقيمة 12 مليون يورو ضد القرارات التي اتخذها الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.

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المباراة الملحمية انتهت بالتعادل 4-4 بعدما عاد تشيلسي من تأخره بعد ثنائي أياكس الدفاعي داني بيلند وجويل فيلتمان قبل 21 دقيقة على نهاية اللقاء.

أدوين فان دير سار المدير التنفيذي لأياكس صرح للجريدة الهولندية "اتخاذ إجراءات قانونية مع الاتحاد الأوروبي قد يكون غير مفيد وبدون آمل".

أياكس ودع المسابقة الأوروبية وانتقل لخوض منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي ومواجهة خيتافي الإسباني.

في المقابل يلتقي تشيلسي مع بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ 16 من دوري الأبطال.

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