سام مرسي يسجل هدفا جميلا في مباراته الـ150 مع ويجان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 00:24

كتب : محرر في الجول

سام مرسي يحتفل بفوز ويجان

سجل المصري سام مرسي هدفا رائعا لفريقه ويجان في شباك ميدلسبروه في الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

سام مرسي

النادي : ويجان

وتقدم سام مرسي لويجان أولا في الدقيقة 29 من تسديدة جميلة من على حدود منطقة الجزاء بعد ترويض ممتاز للكرة.

لكن لويس وينج سجل هدفين لميدلسبروه بعد طرد تشيني دانكلي مدافع ويجان.

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قبل أن يخطف ويجان هدف التعادل الثاني.

وبذلك، توج سام مرسي مباراته الـ150 مع ويجان بهدفه الثامن مع الفريق.

يذكر أن سام مرسي كان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018، وشارك بديلا في الخسارة من أوروجواي 1-0.

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سام مرسي
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