المهدي سليمان: نور الدين أشار إلى ركلة مرمى ثم فوجئت بلاعبي الأهلي ينفذون ركنية

تعجب المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز من قرار إبراهيم نور الدين في مباراة الأهلي قبل هدف الفوز للفريق الأحمر.

وفاز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ17 للدوري المصري.

وقال المهدي سليمان لقناة أون سبورت عقب المباراة: "إبراهيم نور الدين أشار إلى ركلة مرمى وطالبني بلعب الكرة سريعا".

وأضاف "بعد لحظات فوجئت أنه يشير إلى ركلة ركنية وأن لاعبي الأهلي يلعبون الكرة بسرعة ثم أحرزوا هدفا".

وتابع "كيف سنهدر الدقائق الأخيرة ونحن نريد الفوز وأهدرنا أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني".

وأتم تصريحاته "أتعجب أيضا من إيقاف 5 لاعبين من فريقنا بسبب ما حدث أمام الأهلي لمدة 3 مباريات لكل منهم، وهذه عقوبة قاسية للغاية".

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الـ16 للدوري المصري.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت إيقاف كل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى من صفوف بيراميدز لمدة 3 مباريات على خلفية أحداث مباراة الأهلي.

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