مؤتمر النحاس: نعاني من أزمة حذرت اللاعبين منها.. ولدي أمنية لم تتحقق

أرجع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سبب هزيمة فريقه أمام بيراميدز إلى "المبالغة في التحضير" على حد قوله.

وخسر المقاولون للمرة الثانية على التوالي في الدوري للمرة الأولى في الموسم الجاري بعدما سقط أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة 17 من الدوري.

وتحدث النحاس في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "بالغنا كثيرا في التحضير للهجوم وقلت ذلك للاعبين ولكنهم ارتكبوا الأخطاء ذاتها للمباراة الثانية على التوالي مجددا".

واستدرك "كنا نستطيع أن نخرج الشوط الأول بنتيجة 2-1 ولكن الكرة كان يتم تشتيتها من على خط المرمى".

وواصل النحاس "كنت أمني نفسي بالتقدم أكثر في جدول الترتيب لنتمسك بقوة على المنافسة على المربع الذهبي، وكنت أرغب في إنهاء الدور الأول بذات القوة التي بدأنا بها الدوري لكن لا مشكلة الآن علينا الاستعداد للدور الثاني".

وأضاف "لدينا أخطاء سنعمل على علاجها، وفي 17 مباراة فزنا 10 مرات وخسرنا 5 وتعادلنا مرتين، الهزائم كانت أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز لكن الهزائم التي لم تكن متوقعة كانت ضد وادي دجلة وإنبي".

وأتم النحاس "كما قلت لا يوجد عذر لنا ولا نتحجج بشيء الآن نستعد لعلاج الأخطاء لخوض الدور الثاني بذات القوة التي بدأنا بها الموسم".

ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللفريق الأبيض مباراتين أقل.

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