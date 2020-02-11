أحمد مسعود لـ في الجول: أعاني من كسر مضاعف في الإصبع

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 22:20

كتب : أحمد شاكر

جون أنتوي - أحمد مسعود - بيراميدز - المصري

كشف أحمد مسعود حارس مرمى المصري عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مواجهة وادي دجلة.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وفاز المصري على وادي دجلة بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ17 للدوري.

وقال أحمد مسعود لـFilGoal.com: "الأشعة أكدت إصابتي بكسر مضاعف في إصبع اليد".

أخبار متعلقة
المصري يفقد حارسه أمام الأهلي والمقاولون ونهضة بركان المصري ينتفض بثلاثية في دجلة محققا أكبر فوز له في الموسم بسبب الزمالك والترجي.. تأجيل مباراة الأهلي والمصري 45 دقيقة

وأضاف "الطبيب أخبرني أنني سأغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف".

واصطدم أحمد مسعود حارس المصري مع رجب عمران لاعب وادي دجلة ليتعرض للإصابة في يده ويغادر الملعب ويشارك بدلا منه أحمد عبد الفتاح.

المصري حاليا يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وبذلك يفقد المصري مسعود أمام الأهلي يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري.

ويغيب مسعود (28 عاما) عن الدور ثمن النهائي لكأس مصر الذي يلعب فيه المصري ضد المقاولون العرب في 19 فبراير.

ولن يشارك أيضا في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية حين يستضيف المصري فريق نهضة بركان المغربي في 1 مارس.

وشارك مسعود في 14 مباراة بالموسم الحالي للدوري وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات.

طالع أيضا

أنباء سيئة عن عثمان ديمبيلي

مران الزمالك الأول في قطر

طريق الأهلي – لومير يقترب من النجم الساحلي

10 مفاجآت في الدوري

فايلر يتفوق على جوزيه

أحمد مسعود الدوري المصري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: أياكس يطلب تعويضا من الاتحاد الأوروبي بسبب أخطاء التحكيم 10 دقيقة | أوروبا
مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 45 دقيقة | إفريقيا
سام مرسي يسجل هدفا جميلا في مباراته الـ150 مع ويجان 59 دقيقة | المحترفون
شوقي غريب: لم نتواصل مع محمد صلاح للمشاركة في الأولمبياد ساعة | حلم طوكيو 2020
اللجنة المنظمة للسوبر المصري: اتحاد الكرة رفض تبديل موعد اللقاء.. وأزمة الرعاة ستُحل ساعة | مصر
المهدي سليمان: نور الدين أشار إلى ركلة مرمى ثم فوجئت بلاعبي الأهلي ينفذون ركنية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك