أحمد مسعود لـ في الجول: أعاني من كسر مضاعف في الإصبع

كشف أحمد مسعود حارس مرمى المصري عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مواجهة وادي دجلة.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وفاز المصري على وادي دجلة بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ17 للدوري.

وقال أحمد مسعود لـFilGoal.com: "الأشعة أكدت إصابتي بكسر مضاعف في إصبع اليد".

وأضاف "الطبيب أخبرني أنني سأغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف".

واصطدم أحمد مسعود حارس المصري مع رجب عمران لاعب وادي دجلة ليتعرض للإصابة في يده ويغادر الملعب ويشارك بدلا منه أحمد عبد الفتاح.

المصري حاليا يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وبذلك يفقد المصري مسعود أمام الأهلي يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري.

ويغيب مسعود (28 عاما) عن الدور ثمن النهائي لكأس مصر الذي يلعب فيه المصري ضد المقاولون العرب في 19 فبراير.

ولن يشارك أيضا في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية حين يستضيف المصري فريق نهضة بركان المغربي في 1 مارس.

وشارك مسعود في 14 مباراة بالموسم الحالي للدوري وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات.

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