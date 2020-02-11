بيراميدز يزيد من أوجاع المقاولون العرب ويشعل صراع وصافة الدوري

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف جون أنتوي في شباك المقاولون العرب

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات وحقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في ختام مباريات الجولة الـ 17.

فوز أشعل صراع المركز الثاني بعدما أصبح رصيد بيراميدز 29 نقطة من 17 مباراة في المركز الرابع، مقابل 32 للمقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

ويهدد الزمالك وصافة ذئاب الجبل إذ يمتلك 31 نقطة من 15 مباراة ولديه 3 مباريات مؤجلة أمام الأهلي وإنبي والمصري.

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تشكيل بيراميدز شهد غيابات عديدة بسبب الإيقافات لكل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى من صفوف بيراميدز لمدة 3 مباريات على خلفية أحداث مباراة الأهلي.

استغل الضيوف أخطاء المقاولون الدفاعية في الشوط الأول وسجل هدفي اللقاء.

اللقاء لم يشهد أي خطورة في الدقائق الأولى، ومع الوقت بدأ بيراميدز في تهديد مرمى أصحاب الأرض.

عرضية من أحمد توفيق المنطلق من الجانب الأيمن إلى محمد حمدي داخل منطقة الجزاء سجل منها هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 38.

وبعد 4 دقائق ومن خطأ قاتل للحارس حسن شاهين الذي شتت الكرة بقوة وارتدت من قدم المدافع محمد سمير انفرد جون أنتوي بالمرمى وسجل بسهولة.

هدف يحمل الرقم 70 لجون أنتوي في الدوري المصري عزز بها صدراته في ترتيب الهدافين الأجانب في المسابقة عبر تاريخها.

في الدقيقة التالية كادت كتيبة عماد النحاس أن تقلص الفارق في هجمة سريعة لكن انتباه دفاع بيراميدز حال دون تسجيل هدف بعدما شتت عبد الله البكري كرة من على خط المرمى.

الشوط الثاني لم يشهد أي خطورة من كلا الفريقين وكاد شكري نجيب مهاجم المقاولون العرب أن يقلص الفارق بتسديدة في الدقيقة 79 اصطدمت بالمدافع ويلفريد كانون وتصدى لها المهدي سليمان.

بيراميدز حافظ على تقدمه وحقق الفوز بنتيجة 2-0 مكبدا المقاولون العرب الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات في الدوري.

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