بيراميدز يزيد من أوجاع المقاولون العرب ويشعل صراع وصافة الدوري

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات وحقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في ختام مباريات الجولة الـ 17.

فوز أشعل صراع المركز الثاني بعدما أصبح رصيد بيراميدز 29 نقطة من 17 مباراة في المركز الرابع، مقابل 32 للمقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

ويهدد الزمالك وصافة ذئاب الجبل إذ يمتلك 31 نقطة من 15 مباراة ولديه 3 مباريات مؤجلة أمام الأهلي وإنبي والمصري.

تشكيل بيراميدز شهد غيابات عديدة بسبب الإيقافات لكل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى من صفوف بيراميدز لمدة 3 مباريات على خلفية أحداث مباراة الأهلي.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب - عودة عبد الله السعيد وتغييرات بالجملة لتعويض الموقوفين#في_الدوري pic.twitter.com/Ntwzm7DMQv — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2020

استغل الضيوف أخطاء المقاولون الدفاعية في الشوط الأول وسجل هدفي اللقاء.

اللقاء لم يشهد أي خطورة في الدقائق الأولى، ومع الوقت بدأ بيراميدز في تهديد مرمى أصحاب الأرض.

عرضية من أحمد توفيق المنطلق من الجانب الأيمن إلى محمد حمدي داخل منطقة الجزاء سجل منها هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 38.

وبعد 4 دقائق ومن خطأ قاتل للحارس حسن شاهين الذي شتت الكرة بقوة وارتدت من قدم المدافع محمد سمير انفرد جون أنتوي بالمرمى وسجل بسهولة.

هدف يحمل الرقم 70 لجون أنتوي في الدوري المصري عزز بها صدراته في ترتيب الهدافين الأجانب في المسابقة عبر تاريخها.

🇬🇭الغاني جون أنتوي أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري يصل إلى هدفه رقم 70 في الدوري 🇪🇬 🟢37 هدفًا بقميص مصر للمقاصة 🟡28 هدفًا بقميص الإسماعيلي 🔴3 أهداف بقميص الأهلي 🔵هدفان بقميص بيراميدز#في_الدوري pic.twitter.com/Dmo2eQHVFM — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2020

في الدقيقة التالية كادت كتيبة عماد النحاس أن تقلص الفارق في هجمة سريعة لكن انتباه دفاع بيراميدز حال دون تسجيل هدف بعدما شتت عبد الله البكري كرة من على خط المرمى.

الشوط الثاني لم يشهد أي خطورة من كلا الفريقين وكاد شكري نجيب مهاجم المقاولون العرب أن يقلص الفارق بتسديدة في الدقيقة 79 اصطدمت بالمدافع ويلفريد كانون وتصدى لها المهدي سليمان.

بيراميدز حافظ على تقدمه وحقق الفوز بنتيجة 2-0 مكبدا المقاولون العرب الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات في الدوري.

#بيراميدز إلى المربع الذهبي بالفوز على #المقاولون بثنائية سجل هدفى بيراميدز كل من محمد حمدي وجون انطوى فى الدقائق 36 و40 شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/NbzaLSdn35 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 11, 2020

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