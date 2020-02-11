السوبر الإفريقي - طارق السيد لـ في الجول: غلق المساحات سيقود الزمالك لهزيمة الترجي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 21:17

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض يجب عليه غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الترجي في السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في الدوحة.

FilGoal.com توجه لسؤال نجوم القلعة البيضاء السابقين عن الطريقة الأنسب للزمالك في هذه المباراة والتشكيل المتوقع.

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وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "يجب أن يلعب الزمالك بتحفظ دفاعي في أول ربع ساعة من المباراة".

وأضاف "كذلك يجب على الزمالك غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الترجي وأبرزهم حمود الهوني".

وأكمل "على أن يلعب الهجوم بحرية وثقة بقيادة مصطفى محمد وبنشرقي وأوناجم وزيزو".

وواصل "من يمتلك خط الوسط سيفوز بالمباراة، لذلك يجب على الزمالك السيطرة على وسط الملعب".

وأتم تصريحاته "أما بالنسبة للتشكيل أرى أن كارتيرون هو الأكثر معرفة بحالة لاعبيه وسيختار التشكيل الأنسب للمباراة".

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