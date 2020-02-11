نائب رئيس برشلونة السابق: عودة نيمار؟ عليه الاعتذار وعيش حياة مثالية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل برقم 24 من أجل كوبي

يؤمن جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة السابق أن عودة نيمار للفريق الكتالوني لابد أن تكون مشروطة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان وارتبط أكثر من مرة بالعودة لبرشلونة.

ميستري قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإٍسبانية: "من وجهة نظري وحسب طريقة رحيله فلن أوقع معه مرة خرى".

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وتابع "لكن من وجهة نظر رياضية، سأوافق".

وطالب نيمار حال عودته "إذا عاد عليه أن يتنازل عن شكوته ضد النادي ويعتذر ويعيش حياة مثالية".

وأردف "لم يكن يعلم أي شخص كيف سيرحل لأنه لم يخبر أحدا، ومن ثم بدأ في البكاء والندم وأنه يريد العودة".

وأكمل "اعتقد أن ليونيل ميسي وإريك أبيدال يعلمان سوء ما حدث".

وأتم "آخر شيء يريده أي منهما هو الإضرار بالنادي".

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