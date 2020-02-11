دي روسي: اعتزلت عندما تركت روما

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

اعترف الإيطالي دانييلي دي روسي بأنه شعر في اليوم الأخير له بقميص روما "الاعتزال الحقيقي".

الإيطالي أعلن اعتزاله بشكل رسمي الشهر الماضي بعد 6 أشهر بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني.

دي روسي قال لمجلة GQ الإيطالية: "اعتزالي الحقيقي كان في اليوم الأخير بـ تريجوريا (مقر تدريبات روما) كانت صدمة كبيرة".

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وتابع "تركت غرفتي وذهبت إلى الأولمبيكو وتذكرت أنها المرة الأخيرة التي أغلق بها باب غرفتي، كنت أرتجف ومُدمَر".

وواصل عن إمكانية عودته إلى روما من جديد "لم يتحدث معي أي شخص من مجموعة فرييدكين (المالك الجديد للنادي) وأنا في انتظارهم في روما ولم يحدث بيني وبين جيمس بالوتا أي مشكلة".

وأضاف "كنت حزينا لأنني لم أجدد تعاقدي، لكن يبدو لي واضحا".

مع روما لعب دي روسي البالغ 36 عاما في 616 مباراة وسجل 63 مباراة وصنع 55.

وأكمل عن تجربته في الأرجنتين "تلقيت عدة عروض من الدوري الإيطالي لكن لم أرد ارتداء قميص إيطالي آخر بعد روما، شعرت أنه سيكون إهدار لقصة جميلة".

وأردف "بوكا كان دائما حلم لي وكان شرفا وشعرت بالسعادة في كل يوم هناك".

وأتم "زملائي السابقين لا زالو يكتبوا لي عن كيف يفتقدوني، كما سألني لاعبو بوكا جونيورز على مساعدتهم باللعب في إيطاليا".

دي روسي خاض بقميص بوكا جونيورز 7 مباريات وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

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