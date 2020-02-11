مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: باهر يسافر إلى ألمانيا لعلاج آلام البطن

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 20:01

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

قرر نادي الإسماعيلي سفر لاعبه باهر المحمدي إلى ألمانيا لعرضه على أحد الأطباء هناك لعلاجه من آلام عضلات البطن.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكشف مصدر في الإسماعيلي لـFilGoal.com: "باهر سيسافر إلى ألمانيا لعرضه على أحد الأطباء المتخصصين لمعرفة سبب آلام عضلات البطن الذي يعاني منها باستمرار".

وأضاف "يأتي هذا بعدما نصحنا الطبيب المعالج له بسفره إلى ألمانيا".

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وواصل "باهر استغل عدم مشاركته أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية للإيقاف ليسافر إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية".

وأتم تصريحاته "ثم سيعود اللاعب إلى مصر خلال أيام بعد عرضه على الطبيب المتخصص".

ولعب باهر هذا الموسم مع الإسماعيلي 15 مباراة في الدوري المصري وسجل هدفين.

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