وزارة الرياضة لـ في الجول: وافقنا على طلب الأهلي بشأن مؤمن زكريا.. وسنعالج نهلة رمضان

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 19:49

كتب : أحمد الخولي

الخطيب - مؤمن زكريا

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة عن موافقتهم على طلب الأهلي بشأن التكفل بعلاج لاعبه مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة لـFilGoal.com: "الوزارة وافقت على طلب الأهلي بصرف مبلغ مالي قدره 600 ألف جنيه من خزينة النادي للمساهمة في علاج مؤمن زكريا".

وأضاف "كل ذلك بموجب موافقة مجلس إدارة الأهلي وبعد الحصول على كافة المستندات الرسمية واعتمادها بما لا يخالف اللوائح والقوانين ولائحة النشاط الرياضي والعقد المُبرم بين اللاعب والنادي".

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وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة "نحن نساند أبطال مصر في كافة الألعاب".

وسافر مؤمن زكريا إلى أمريكا صباح اليوم الثلاثاء لمقابلة طبيب هناك وبدء برنامجه العلاجي.

وفي السياق ذاته كشف محمد فوزي عن قيام وزارة الرياضة بالتواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد لعلاج لاعبة رفع الأثقال نهلة رمضان.

وأتم "تم التأكيد على دعم ومساندة نهلة رمضان حتى نتأكد من شفائها وعودتها لممارسة حياتها ونشاطها الرياضي على أكمل وجه".

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