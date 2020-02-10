الغندور: استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من المرشحين لقمتي السوبر والدوري
الإثنين، 10 فبراير 2020 - 23:53
كتب : FilGoal
أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من المرشحين لإدارة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك سواء في بطولة السوبر أو الدوري.
وبرر الغندور قراره في تصريحات عبر قناة النهار قائلا: "استبعدنا حكام فرنسا وسويسرا بسبب جنسية مدربي الفريقين ريني فايلر وباتريس كارتيرون".
وأضاف "موقع اتحاد الكرة هو أول جهة تعلم بالتفاصيل بشأن اختيار حكم مباراة السوبر".
ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات في كأس السوبر المصري، ثم يتجدد اللقاء بعدها بأربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري.
في سياق آخر أشار رئيس لجنة الحكام "أنهينا المرحلة الأولى من التدريب على تقنية الفيديو (VAR) ثم تأتي مرحلة الملاعب فهي بحاجة لرخصة، كما ننتظر الحصول على رخصة للحكام".
وختم تصريحاته "لابد أن يكون لدينا 27 حكما لتطبيق VAR في كل جولة، إذا تم تكرارهم كل أسبوعين لابد أن يكون لدينا 54 حكما".
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