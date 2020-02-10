مؤمن زكريا: أستحق الدعم معنويا وماديا أفضل مما حدث.. وهناك أشياء لن أتحدث عنها من أجل الجمهور

قال مؤمن زكريا لاعب الأهلي إنه استحق الحصول على دعم مادي ومعنوي أكثر مما قُدم له خلال الفترة الأخيرة أثناء فترة مرضه بالنظر لما قدمه لناديه.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث مؤمن زكريا لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "أنا الآن في المطار أستعد للسفر إلى أمريكا وبالتحديد ولاية واشنطن لبدء العلاج ولا أعرف الفترة التي سأمكثها هناك".

وأردف "التأشيرة تأخرت بسبب إجراءات السفر وموعد الطبيب".

وأضاف "سأزور الطبيب في اليوم التالي لوصولي إلى أمريكا وأشكر تركي آل الشيخ على مساندته لي وعدم تأخره عنها وأتمنى له الشفاء".

وتابع "هناك الكثير من الشائعات التي انتشرت عني في الفترة الأخيرة وحصولي على بعض الحقن قيمة الواحدة مليوني دولار وهذا غير صحيح، لا أعرف ماذا أعاني منه لأحصل على علاج من الأصل".

وبسؤاله عن دعم عمرو السولية لاعب الأهلي له بالاحتفال على طريقته عقب تسجيله هدفا في شباك طلائع الجيش علق مؤمن "لا يعرف أي لاعب إنني سأسافر خلال ساعات، رأيت الاحتفال من خلال بعض الصور لم أستطع مشاهدة المباراة".

وعن هل يتحدث مع زملائه اللاعبين أو يقابل أي منهم رد ضاحكا "علينا اجتياز السؤال".

وبسؤاله هل كان أي شخص من إدارة الأهلي على دراية بموعد سفره إلى أمريكا رد مؤمن "لا يعرف أي شخص بموعد سفري".

وتابع "الكل يسأل عني بشكل عادي ولكن ليس بالطريقة التي أستحقها، لكن أن يتحدث معي أحد ويدعمني ماديا ومعنويا بالنظر لما قدمته للنادي لم أر ذلك يحدث".

وأردف "أعتقد إنني أستحق دعم مادي ومعنوي أكثر من ذلك".

وأردف "أنا أهلاوي ووالدي أهلاوي ولا أريد التحدث في أي شيء حتى لا يحزن الجمهور مني، علينا اجتياز ذلك السؤال كذلك".

وعن حضوره للملعب للقاء النجم الساحلي ضد الأهلي برر مؤمن تصرفه "زملائي يحتاجونني وهذه فترة هامة وتصرفي كان بنية مني دون طلب من أي شخص".

أما عن مخاطبة الأهلي لوزير الرياضة من أجل مواصلة دفع مستحقاته رغم عدم قيده في القائمة قال مؤمن زكريا: "لا تعليق".

وأخيرا بسؤاله عن السوبر المصري الذي يجمع الأهلي بالزمالك يوم 20 فبراير الجاري علق لاعب الفريق الأحمر "مباراة صعبة، هذا الشهر هناك الكثير من المباريات الصعبة أهمها ضد ماميلودي صن داونز وأتمنى التوفيق للفريق".

وأتم مؤمن "أطلب من كل جمهور مصر بشكل عام والأهلي بشكل خاص الدعاء لي خاصة وأن دعمهم لم يتوقف لي أبدا خلال الفترة الأخيرة وخلال أقرب فرصة أكون معهم مجددا".

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