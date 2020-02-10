عبد الحفيظ: رحلة بادجي الشاقة سبب غيابه عن مباراة الجيش.. ولا نتعجل عودة رمضان

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن سبب غياب أليو بادجي مهاجم الفريق عن مباراة طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ17 من الدوري، وخرج بادجي من قائمة الفريق لهذه المباراة.

وقال عبد الحفيظ لقناة ناديه: "بادجي سافر إلى السنغال عقب مواجهة بيراميدز السابقة من أجل تجديد جواز سفره".

وأضاف "الرحلة من مصر إلى السنغال شاقة للغاية ويجب عليه أن يتوقف لعدة ساعات في أديس أبابا أو في دبي أو المغرب".

وتابع "ثم عاد بادجي سريعا أمس الأحد، لكن ريني فايلر المدير الفني للفريق فضل منحه راحة بسبب شعوره بالإجهاد من الرحلة الطويلة".

وانتقل للحديث عن رمضان صبحي قائلا: "لا نتعجل عودته مرة أخرى للتدريبات".

وأوضح "قد يشارك في التدريبات الجماعية يوم الجمعة أو السبت، ولكن الجهاز الفني لا يريد التسرع في مشاركته في المران الجماعي".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون رمضان سليم بنسبة 100% ولا يشعر بأي آلام قبل عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية".

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