مدرب طنطا: نستحق ركلتي جزاء أمام إنبي.. سادس مباراة نتأثر بالتحكيم

انتقد أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا حكم لقاء فريقه أمام إنبي، مشيرا إلى "الحكم "كتفنا" بكثرة عدد البطاقات الصفراء في اللقاء".

طنطا تعادل مع إنبي سلبيا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

وقال المزين: "نستحق الحصول على ركلتي جزاء أمام إنبي".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "ركلة جزاء في الشوط الأول وأخرى في الثاني. ركلتان لم نحصل على أيا منهما".

ويرى مدرب طنطا "هذه سادس مباراة لنا تتأثر نتيجتها بأداء التحكيم".

وأتم "إصابات وظروف صعبة وتحكيم أيضا. لا أعرف ما أفعله".

هذا التعادل يعني أن طنطا في كل مبارياته بالدوري المصري الممتاز لم يفز قط ضد إنبي، إذ أنه تعادل 4 مرات وخسر 3.

وكان إنبي قد فاز ضد طنطا ذهابا وإيابا في موسم 2017-2018 من الدوري.

بهذا التعادل أصبح رصيد طنطا 15 نقطة في المركز الـ15، فيما أصبح رصيد إنبي 24 نقطة في المركز السابع.

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