تشكيل طلائع الجيش – عمرو جمال أساسي ضد الأهلي.. واستبعاد عمار حمدي

دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش بعمرو جمال في هجوم فريقه أمام ناديه السابق الأهلي.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

ويلتقي طلائع الجيش مع الأهلي اليوم الإثنين في الجولة 17 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وستكون هذه هي أول مرة يواجه فيها عمرو جمال فريقه السابق منذ رحيله عنه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: علي الفيل- خالد سطوحي- محمد ناصف

في الوسط: مهند لاشين- فرانك نجونجا- أحمد عبد الرحمن "زولا"- كريم طارق- أحمد سمير

في الهجوم: عمرو جمال- أبو بكر ديارا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد سامي أبو العينين وناصر منسي وحسام سلامة "باولو" ومصطفى محمود وعاصم صلاح وكيفين موهير ومحمد شحاتة.

فيما شهدت القائمة غياب عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للطلائع بسبب بند في العقد يمنع مشاركته أمام الفريق الأحمر.

اقرأ أيضا

صراع السنتيمترات يهدد الزمالك ضد الترجي

ظهير صن داونز قد يخضع لجراحة

الموقف الحالي لإصابة رمضان صبحي

هل يخوض الأهلي ودية في جنوب إفريقيا

مدرب صن داونز: هل يمكننا التنفس قليلا؟