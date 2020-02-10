إبراهيموفيتش بعد السقوط في الدربي: يصعب تفسير ما حدث

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

أبدى زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان استياءه من السقوط بنتيجة 4-2 في الدربي أمام إنتر ميلان في الدوري يوم الأحد رغم أن فريقه أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وقال السويدي بعد المباراة في حوار مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"يصعب تفسير ما حدث. بين الشوطين قلنا لأنفسنا، أول 15 دقيقة سيتكون مهمة جدا، وفي هذه الفترة استقبلنا هدفين".

وواصل مهاجم إنتر ويوفنتوس الأسبق والبالغ عمره 38 عاما "توقفنا عن اللعب، الفريق توقف عن الإيمان بقدرته على الفوز، لم نعد نضغط، لم نمرر الكرة بشكل كاف. منذ استقبلنا هدف التعادل، انهار كل شيء. أعتقد أن الأمر يعود إلى نقص الخبرة، لأن عليك التحكم في المباراة وأنت متقدم 2-صفر، وليس فقط الفوز في النهاية".

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واستمر إبراهيموفيتش الذي أرسل تمريرة حاسمة وسجل هدفا في المباراة المثيرة "الأمر غريب، لأننا لعبنا شوطا مثاليا. توقعت أكثر من إنتر وفي الشوط الأول الأداء لم يكن من فريق في المركز الثاني. انقلب الأمر في الشوط الثاني".

بعد 45 دقيقة رائعة لفريق روسونيري واهتزاز شباك إنتر مرتين، اعتقد كثيرون أن الدربي سيتزين باللونين الأحمر والأسود بخلاف المتوقع نظرا لفارق المستوى بين الناديين في الموسم الحالي.

لكن رجال المدرب أنطونيو كونتي انتفضوا في الشوط الثاني ممطرين مرمى جيانلويجي دوناروما بأربعة أهداف لينتزعوا الانتصار ويرتقوا لمزاحمة يوفنتوس في صدارة البطولة.

بينما ظل ميلان عاشرا في جدول الترتيب.

وأمام ميلان مواجهة قوية جديدة حين يستضيف الخميس فريق يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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