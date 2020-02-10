في الدرجة الثانية - الداخلية يسحق الزرقا بخماسية والنصر ينتفض بثلاثية السيد

قلص الداخلية الفارق مع سيراميكا متصدر مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية إلى 5 نقاط بعد سحقه لضيفه الزرقا بخمسة أهداف مقابل اثنين اليوم الإثنين في الجولة 14 من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف قبل أن تشتعل المواجهة في شوطها الثاني على ملعب كلية الشرطة بالعباسية لتشهد 7 أهداف.

ورفع الداخلية رصيده إلى 24 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني بينما استمر الزرقا متذيلا في المركز 12 ورصيده 8 نقاط.

وقد يوسع سيراميكا الفارق مع الداخلية مرة أخرى إلى ثماني نقاط يوم الثلاثاء حين يواجه بتروجت في ملعب السويس.

وتألق محمود السيد لاعب النصر بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك منتخب السويس في لقاء انتهى بنتيجة 3-1 ليرتقي الأول للمركز السادس ويرفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدا بنقطة عن الأخير رابع الترتيب.

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وظفر النجوم بانتصار متأخر على ضيفه كوكاكولا بنتيجة 2-1 بعدما سجل محمود صابر، لاعب منتخب الشباب المصري، هدف الفوز في الدقيقة 94 ليرتقي الأول للمركز الثالث في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 21 نقطة بينما تراجع الأخير للمركز التاسع وتوقف رصيده عند 17 نقطة.

وانتفض جمهورية شبين، بعد خسارتين متتاليتين، ليفوز لأول مرة مع مدربه سمير كمونة بإسقاط القناة بنتيجة 2-صفر في لقاء كان الأول للمدرب تامر مصطفى مع الأخير.

وأحرز محمد خالد وأيمن سعد هدفي جمهورية شبين الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة متقدما للمركز الثامن مبتعدا بنقطتين عن القناة خامس الترتيب.

وفي بورسعيد تعادل المريخ مع ضيفه الترسانة ليظل الأول في المركز 11 ورصيده 11 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن الشواكيش أصحاب المركز العاشر.

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