مران الزمالك - تدريبات خاصة لأوباما ومصطفى محمد

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة خاصة مع يوسف أوباما ومصطفى محمد على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وخضع الثنائي لفقرة تدريبية خاصة بالتسديد على المرمى بأكثر من وضعية، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي في السادسة من مساء الجمعة المقبل في قطر.

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كما خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة أمس الأحد أمام الإسماعيلي مجموعة من التدريبات البدنية والفنية.

ونفذ كارتيرون بعض التدريبات البدنية ثم بدأ فقرة بدنية أخرى بالكرة وبدون الكرة.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

ووصل الزمالك إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك التواجد في مران الفريق قبل السفر إلى قطر.

وظهر تيجانا رفقة أمير مرتضى المشرف العام على الكرة من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر.

وكان قد تم تكليف إسماعيل يوسف برئاسة البعثة المسافرة إلى قطر.

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