ما بين الاعتراضات والتصديات.. عقدة إنبي مستمرة لطنطا بعد التعادل

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

إنبي

انتهت مباراة إنبي ومضيفه طنطا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

هذا التعادل يعني أن طنطا في كل مبارياته بالدوري المصري الممتاز لم يفز قط ضد إنبي، إذ أنه تعادل 4 مرات وخسر 3.

وكان إنبي قد فاز ضد طنطا ذهابا وإيابا في موسم 2017-2018 من الدوري.

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وكاد محمد شريف أن يتقدم لإنبي في الدقيقة 42 من الشوط الول بعد ركلة حرة نفذها عبد الرحمن عامر لتصل إلى منطقة الجزاء فأبعدها الدفاع لتصل الكرة إلى شريف الذي سدد الكرة وأبعدها الدفاع مرة أخرى قبل مرور الكرة إلى الشباك.

وحاول طنطا أن يهز شباك إنبي، لولا أن محمود جاد حارس الفريق البترولي حال دون مرور الكرة إلى الشباك.

وتصدى علي فرج حارس طنطا لتسديدة من محمد رزق لاعب إنبي في الدقيقة 73.

وأرسل أحمد الألفي لاعب طنطا ركنية خطيرة في الدقيقة 80 وصلت إلى داخل منطقة جزاء إنبي لكن دفاع الفريق البترولي أبعدها عن مناطق الخطورة.

وأبدى فريق طنطا اعتراضات قوية للغاية سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني للمطالبة بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على عبد الرحمن عامر داخل منطقة الجزاء.

وانفرد أحمد علي بشكل تام بعدها بدقيقة بمرمى علي فرج حارس طنطا تبعها تسديدة قوية للغاية أبعدها حارس طنطا ليحولها إلى ركنية.

بهذا التعادل أصبح رصيد طنطا 15 نقطة في المركز الـ15، فيما أصبح رصيد إنبي 24 نقطة في المركز السابع.

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