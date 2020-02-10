الغندور يرد على شكوى جريشة عبر في الجول: لا يحق للحكم المحول للتحقيق المشاركة في أي نشاط

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام إن أي حكم محول للتحقيق لا يحق له المشاركة في أي نشاط، ردا على الشكوى التي يعتزم جهاد جريشة الحكم الدولي تقديمها ضد اللجنة.

وتحدث الغندور لـFilGoal.com: "جريشة كان من المفترض أن يكون حكم فيديو في مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي في البطولة العربية".

وشدد "جريشة مصاب على أي حال".

وأتم جريشة "أي حكم قيد التحقيق ليس من حقه المشاركة في أي نشاط على أي حال".

وعلم FilGoal.com أن جريشة قرر

تقديم شكوى ضد لجنة الحكام لدى اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن شكوى جريشة ضد لجنة الحكام تأتي بسبب رفضها توليه مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي في دور الثمانية للبطولة العربية، بسبب إيقافه وتحويله للتحقيق في وقت سابق.

وقبل أسبوعين قال مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة إنها لن ترد على اتهامات جهاد جريشة، حيث قال الحكم الدولي إن اللجنة "ظلمته".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لن نرد على ما قاله جهاد جريشة وشكواه التي قدمها للاتحاد".

وأردف "سنحاسب الحكم على هذا التجاوز، وعلى نشر أمور خاصة بلجنة الحكام على وسائل التواصل الخاصة به".

ويرى جهاد جريشة إنه "تعرض للظلم" بوضعه في المركز الثالث في قائمة الحكام الدوليين.

جريشة، الذي تقدم بشكوى رسمية للجنة الحكام في اتحاد الكرة ضد هذا الأمر، قال في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: "ذلك الترتيب سيتسبب في عدم مشاركتي في كأس العالم".

الحكم الذي قاد مباراة واحدة في كأس العالم الماضي قال: "عندما سألت جمال الغندور رئيس اللجنة الحالي، قال لي إن عصام عبد الفتاح (رئيسها السابق) هو من وضع الترتيب، وعندما سألت عبد الفتاح قال لي إن الغندور هو المسؤول".

وأردف "تواصلت مع مسؤولي كاف وفيفا، وقالوا لي إذا كان اتحاد بلدك وضعوك في المركز الثالث في القائمة الدولية كيف تتواجد في كأس العالم".

وشدد "لدي 43 عاما، وفي كأس العالم المقبل سأبلغ من العمر 45 عاما وهو أمر طبيعي مادام لياقتي جيدة. لا أجد مبررا لما حدث معي".

وأتم جريشة "حاليا أنا مصاب منذ مباراة الزمالك وطلائع الجيش".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن القائمة الدولية تضم كل من جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمد معروف، محمود البنا، أحمد الغندور، محمد عادل، أمين عمر.

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