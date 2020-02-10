بسبب الزمالك والترجي.. تأجيل مباراة الأهلي والمصري 45 دقيقة

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 16:03

كتب : عاطف شادي

الأهلي - المصري

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأخير موعد بداية مباراة الأهلي والمصري، المؤجلة من الجولة السادسة في الدوري المصري.

المباراة ستقام في الساعة الثامنة والربع من مساء الجمعة المقبل، بدلا من موعد انطلاقها السابق والذي كان السابعة والنصف.

وبررت لجنة المسابقات قرارها بسبب تعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الإفريقى بين الترجي التونسي والزمالك في نفس اليوم وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

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ويواجه الأهلي المصري في وقت يتصدر فيه الأحمر جدول المسابقة بـ39 نقطة، قبل مواجهته لطلائع الجيش اليوم الإثنين.

أما المصري فيحل في المركز الـ13 بـ17 نقطة.

أما الزمالك، فيسافر إلى الدوحة لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي في نفس اليوم في تمام السادسة مساء.

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