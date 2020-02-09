عودة مثالية.. كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود أولمبياكوس للانتصار في اليونان

سجل محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" هدفا رائعا قاتلا ليقود فريقه أولمبياكوس للانتصار في الدوري اليوناني.

أولمبياكوس انتصر على أتروميتوس بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري اليوناني.

هدف انتصار أولمبياكوس الوحيد جاء عن طريق كوكا في اللحظات الأخيرة من انطلاق المباراة.

كوكا شارك في الدقيقة 60 وكاد أن يسجل في الدقيقة 88 بضربة رأس إلا أن رأسيته جاءت فوق المرمى بقليل.

لكن الرأسية الأخرى في الدقائق الأخيرة جاءت متقنة وداخل الشباك.

عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كوكا ليحولها برأسية قوية متقنة داخل الشباك.

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رأسية كوكا كتبت هدفه الأول مع أولمبياكوس منذ عودته للفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 57 ليواصل تصدره في الدوري اليوناني، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند النقطة 26 في المركز التاسع.

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